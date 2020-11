Gazzetta su Osimhen: "Ha una dote incredibile, squadra non lo serve con i tempi giusti"

Focus sul momento di alcuni azzurri sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport. La rosea, andando oltre gli errori con il Sassuolo, esalta l'enorme potenziale di Victor Osimhen.

“Bakayoko ha già tanti compiti, quelli sulla qualità delle giocate è più legata alla verve di Fabian Ruiz (in attesa del pieno recupero di Zielinski), e anche al regista d’attacco Mertens che nelle ultime gare non è stato brillante. Perché sicuramente Osimhen deve migliorare in fase conclusiva, ma il nigeriano ha una dote incredibile: scatta con una costanza incredibile per 90′ e a volte non è servito nei tempi giusti per sfruttare la profondità che crea. Ecco, in questo la manovra del Napoli deve crescere e Gattuso ci sta lavorando sodo”.