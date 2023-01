Gazzetta su Spalletti: "Eviti certe scene come la mano ad Allefri, è folclore nocivo!"

"Spalletti maturo per lo scudetto, ma eviti certe scene" scrive Sebastiano Vernazza nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport

"Spalletti maturo per lo scudetto, ma eviti certe scene" scrive Sebastiano Vernazza nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport in cui parla dell'allenatore del Napoli: "Deve guardarsi soltanto da se stesso, dagli ingarbugliamenti nella comunicazione e da certe scenette non all’altezza della propria bravura, tipo il reiterato plateale tentativo di stringere la mano ad Allegri alla fine del 5-1 alla Juve. È un folclore nocivo, a uso tifosi. Non ne ha bisogno: il suo lavoro parla per lui, lo rappresenta al meglio".