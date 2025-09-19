De Bruyne fuori, Gazzetta: "Non poteva uscire Politano o un altro centrocampista?"

La partita dell'Etihad lascia in eredità tanti temi e argomenti di discussione, tra questi l'uscita dal campo di De Bruyne dopo appena ventisei minuti di gioco. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport che però si pone qualche interrogativo sulla scelta di Conte: "Non lo scopriamo ora: sul pianeta della Champions League la qualità tecnica paga interessi enormi. Questo è il rammarico, perché in estate Conte se n’è procurata molta, ma non ha potuto testarla. Anche i violinisti sono stati costretti a battagliare sulle barricate brandendo i violini come clavi. De Bruyne è stato costretto addirittura a uscire dopo l’espulsione di Di Lorenzo per far entrare Olivera.

Qui si può disquisire: sacrificio necessario? Non poteva uscire Politano o un altro della mediana? Il Napoli ha perso il miglior trampolino di lanci che avrebbe potuto alleggerire la pressione. Ma fosse uscito un giocatore più muscolare, magari il Napoli avrebbe subito una lezione più severa. A posteriori vale tutto. La realtà è che quando De Bruyne, l’eroe della notte, è uscito a testa bassa, l’Etihad Stadium si è alzato in piedi per onorarlo".