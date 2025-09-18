Tuttosport racconta l'attesa di Conte: "Con ansia ed euforia aspetta la Champions"

Antonio Conte si è detto curioso di capire qual è il livello del suo Napoli campione d'Italia anche in Europa, dopo un anno di assenza dalle competizioni europeee. Sull'allenatore salentino si è soffermato oggi in edicola Tuttosport: "La domanda passa di bocca in bocca sul Vesuvio e dintorni: stasera gli allievi riusciranno a superare i maestri?

Seduti tra i banchi, Antonio Conte ed il Napoli ci credono, pur vedendo in cattedra un club pluridecorato come il Manchester City ed un coach universitario quale Pep Guardiola. Don Antonio non vede l'ora, aspetta con ansia ed euforia di tornare a calcare il proscenio della Champions".