Tuttosport racconta l'attesa di Conte: "Con ansia ed euforia aspetta la Champions"
TuttoNapoli.net
Antonio Conte si è detto curioso di capire qual è il livello del suo Napoli campione d'Italia anche in Europa, dopo un anno di assenza dalle competizioni europeee. Sull'allenatore salentino si è soffermato oggi in edicola Tuttosport: "La domanda passa di bocca in bocca sul Vesuvio e dintorni: stasera gli allievi riusciranno a superare i maestri?
Seduti tra i banchi, Antonio Conte ed il Napoli ci credono, pur vedendo in cattedra un club pluridecorato come il Manchester City ed un coach universitario quale Pep Guardiola. Don Antonio non vede l'ora, aspetta con ansia ed euforia di tornare a calcare il proscenio della Champions".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Massima umiltà, siamo alunni che sfidano i maestri! Meret? Recuperato. Su KDB, McT e Hojlund..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
3 Manchester City-Napoli, le probabili formazioni: Conte ha un dubbio, Guardiola recupera un tassello
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Francesco CarboneBeukema: “Sto bene, pronto per Manchester! Che emozione il gol a Firenze. Sulla Champions…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveFiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): passa il Napoli al Franchi!
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com