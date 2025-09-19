Corbo: "Esemplare la dignità di De Bruyne, esce tra tristezza e silenzio"

Nel suo consueto editoriale, il giornalista Antonio Corbo individua tre personaggi della sfida dell'Etihad tra City e Napoli. Ecco un estratto del suo articolo per Repubblica. "Il primo è con l’affannato recupero di Di Lorenzo che ostacola Haaland lanciato a rete. L’arbitro sembra concedere le attenuanti, il Var no. Determina l’espulsione del capitano del Napoli ravvisando quattro elementi che portano il Napoli a giocare in dieci.Chiara occasione da rete, direzione di corsa di Haaland, il pieno controllo del pallone da parte sua, la mancanza di altri difensori nei pressi. Tutto voleva che questo, l’arbitro di Berlino Ovest, il 44enne tedesco Felix Zwaier. Gli dispiace subire la correzione del Var, deve ammettere di non aver carpito gli estremi del fallo, un errore non grave che tuttavia incide in una lunga fase di rilancio della sua carriera.

Il terzo personaggio è Antonio Conte. Non affonda nella solitudine. Reagisce con una decisione cruciale, pesante, immediata. Chi infilare per irrobustire la fase difensiva? Non conosce compromessi. Nell’interesse della squadra e non dei rapporti con il più rappresentativo dei suoi, esclude Kevin De Bruyne, accolto con nostalgia e rispetto dal pubblico. Ricordano tutti i suoi 108 gol, i 177 assist, le 422 partite da leader del City. I leader lo sono per sempre. Esemplare la sua dignità. Esce dal campo fra tristezza e silenzio, in una prova di alta civiltà professionale. Abbandona la partita che da mesi sognava come la risposta al City che l’aveva mollato".