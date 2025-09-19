Milinkovic-Savic para tutto, voti alti in pagella: "Almeno tre prodezze, poi si arrende"

Voti alti per Milinkovic-Savic contro il Manchester City. Parate decisive nel primo tempo anche se poi nella ripresa si arrende.

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Attento su Reijnders, bene su Rodri, poi due prodigi su due colpi di testa. Quando crolla anche lui è notte fonda".

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport: "Nel primo tempo vola ovunque e dice no a Rodri, O’Reilly e Gvardiol. Può nulla sui gol di Haaland e Doku".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Tre parate decisive nel primo tempo in cui mostra una pazzesca reattività. Incolpevole sul gol dell’1-0".