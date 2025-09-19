Hojlund troppo solo, voti bassi in pagella: "Serata difficile, non lega il gioco"

Hojlund troppo solo, voti bassi in pagella: "Serata difficile, non lega il gioco"
di Fabio Tarantino

Rasmus Hojlund non si conferma. Gara difficile a Manchester. Voti bassi in pagella ma non ha troppe colpe per com'è andata. Il rosso condiziona tutti, anche lui. E la sua prova incolore.

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Solo, troppo solo, per circostanze non preventivabili alla vigilia. Il risultato è una partita senza occasioni e poco dialogo con la squadra".

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: "La volontà ci sarebbe pure, ma i rifornimenti davanti scarseggiano e viene mangiato dai centrali del City. Un'altra notte senza gol all'Etihad". 

Voto 6 per Tuttonapoli: "Pochi palloni, tanto movimento. Difficilmente giudicabile".