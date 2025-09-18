De Bruyne torna al City: Gazzetta prevede la reazione di stasera dell'Etihad

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad. Il quotidiano fa la previsione su quella che sarà l'accoglienza che i tifosi gli riserveranno. “Nemmeno Kdb quando a fine maggio ha promesso che sarebbe tornato, immaginava che sarebbe successo così presto. Scherzi della Champions League: lui a Napoli ha dimostrato di essersi già ambientato, ma col City è stato leggenda. Se il City è una delle squadre di riferimento del calcio in Europa buona parte del merito è suo, del suo talento, di quella capacità di vedere in campo cose che agli altri non riuscivano, di quegli assist e dei gol con cui ha incantato Napoli.

È passato troppo poco tempo perché De Bruyne a Manchester non sia ‘one of our own’, uno di noi come cantano i tifosi inglesi, perché questa sua prima volta da avversario, anche se è il debutto in Champions, non si trasformi in un tributo per un giocatore che, arrivato al City anche prima di Guardiola, questa squadra ha vinto tutto, toccando il picco con quell’indimenticabile triplete da cui sono passati solo due anni. Prima della partita suonerà l’inno della Champions, ma nelle orecchie dell’Etihad la colonna sonora sarà la stessa di tante partite magiche: ‘Oooh Kevin De Bruyne’ “.