Conte contento dei primi 20', Capuano: "Ma City aveva 69% possesso e già 6 tiri"

Antonio Conte a fine partita ha elogiato i primi venti minuti del Napoli in parità numerica. Il giornalista Giovanni Capuano su Panorama la pensa diversamente e cita alcuni dati relativi ai primi minuti della sfida dell'Etihad: "I campioni d'Italia hanno sofferto dall'inizio alla fine.

Un dato lo fotografa: al momento del rosso a Di Lorenzo, il City aveva già 6 volte tirato verso la porta di Milinkovic-Savic, steso la sua rete di passaggi (possesso palla al 69%) e cominciato ad allargare la difesa dei partenopeo. La trama della partita aveva già preso una piega decisa", il tweet del giornalista anche se una delle migliore occasioni era stata del Napoli con Beukema.