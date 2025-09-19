Zwayer bocciato, moviola Cds: "Haaland colpisce Beukema sul rosso!"
"Notte da incubo per il tedesco Felix Zwayer". Lo scrive il Corriere dello Sport nella moviola relativa alla gara dell'Etihad. "Tendenzialmente, ha diretto senza essere centrato sulla partita, il mancato rosso (ma peggio, nell’occasione, ha fatto anche il VAR nell’analisi dell’APP) ha minato le poche certezze che aveva, ha fischiato pochissimo, s’è perso qualcosa anche sul disciplinare (vero Nico?). Lo vorrebbero come arbitro della finale di Budapest? Ma per favore...", si legge.
L'errore principale sul rosso a Di Lorenzo. Il rosso c'era, ma prima era successo qualcosa: "Se OFR doveva esserci, questa sarebbe dovuta essere completa: perché sul rilancio di Donnarumma, Haaland dà un colpo con il braccio destro a Beukema, che cade a terra e libera il norvegese. Perché non far rivedere tutta l’azione?".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Pisa
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro