Zwayer bocciato, moviola Cds: "Haaland colpisce Beukema sul rosso!"

"Notte da incubo per il tedesco Felix Zwayer". Lo scrive il Corriere dello Sport nella moviola relativa alla gara dell'Etihad. "Tendenzialmente, ha diretto senza essere centrato sulla partita, il mancato rosso (ma peggio, nell’occasione, ha fatto anche il VAR nell’analisi dell’APP) ha minato le poche certezze che aveva, ha fischiato pochissimo, s’è perso qualcosa anche sul disciplinare (vero Nico?). Lo vorrebbero come arbitro della finale di Budapest? Ma per favore...", si legge.

L'errore principale sul rosso a Di Lorenzo. Il rosso c'era, ma prima era successo qualcosa: "Se OFR doveva esserci, questa sarebbe dovuta essere completa: perché sul rilancio di Donnarumma, Haaland dà un colpo con il braccio destro a Beukema, che cade a terra e libera il norvegese. Perché non far rivedere tutta l’azione?".