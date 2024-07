Gazzetta sul mercato Juve: "Soulé va, ora tre colpi"

La cessione di Soulé può portare tre nuovi innesti alla Juventus. Questo quanto anticipa oggi La Gazzetta dello Sport in uno dei suoi titoli principali nella prima pagina di oggi: "Soulé va, ora tre colpi. Il Leicester offre 30 milioni per l'argentino: assalto a Sancho, Koopmeiners e Todibo", si legge. Di spalla spazio anche all'Inter con le ultime dichiarazioni di Marotta e al Milan, con il mirino puntato su Pavlovic per rinforzare la difesa.

Juventus - Soulé va, ora tre colpi. Il Leicester offre 30 milioni per l'argentino: assalto a Sancho, Koopmeiners e Todibo

Inter - L'Inter attacca. Marotta: "Non solo scudetto. Noi neanche... a metà ciclo"

Milan - Il Milan difende. Pavlovic ha detto sì: un gigante per Fonseca