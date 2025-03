Gazzetta sulla questione modulo: "Con la viola un 3-5-2 che in realtà è un 4-3-3 mascherato"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la questione del modulo, che contro i viola sarà solo in apparenza il 3-5-2-

Domenica alle 15 il Napoli ospita al Maradona la Fiorentina di Palladino, con un solo obiettivo: ritrovare la vittoria dopo cinque gare in cui sono stati raccolti quattro pareggi ed una sconfitta. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la questione del modulo, che contro i viola sarà solo in apparenza il 3-5-2-

"Contro la Fiorentina sarà vietato sbagliare. E si ripartirà dall’undici che ha riacceso il sogno, dal quel 3-5-2 che ha segnato la storia del Conte allenatore e che invece a Napoli non è stato ancora digerito visti i due punti in tre gare. Ma è un modulo flessibile, in realtà molto più vicino al 4-3-3 con cui il Napoli ha dominato il campionato per una ventina di giornate".