Gazzetta - Szoboszlai vuole Napoli: il gioiellino non rinnova e spinge per essere ceduto

Dominik Szoboszlai, talento ungherese del Salisburgo, anni 19, è attenzionato da numerosi club inglesi e tedeschi. Il Borussia Dortmund, per esempio, vorrebbe riunirlo a Haaland, ma Szoboszlai giocherebbe volentieri in serie A. Napoli è una destinazione a lui gradita e dall’Austria fanno sapere che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e che sta pressando per essere ceduto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.