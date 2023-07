Gazzetta - Zielinski ha detto sì a Sarri: ADL chiede 30 mln a Lotito

Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista polacco.

Zielinski ha dato a Sarri la sua disponibilità al trasferimento alla Lazio. Questo è quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista polacco.

Le tensioni con il Napoli in chiave rinnovo hanno riacceso le attenzioni della Lazio verso Zielinski. Che per Sarri diventa la soluzione ideale per il dopo Milinkovic anche per l’apporto che il polacco può dare in Champions con la sua esperienza (35 presenze e 6 gol). Dalla telefonata con Sarri è venuta fuori la disponibilità di Zieliski al trasferimento alla Lazio. Una prima proposta sui 20 milioni è stata già inoltrata al Napoli. De Laurentiis parte da una quotazione sui 30 milioni e si aspetta un rilancio da Lotito. C’è un filo diretto tra i due presidenti e già in questi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Per Zielinski si sta studiando un quadriennale con 4 milioni più bonus a stagione.