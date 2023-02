Il Giornale attacca Cherubini: "Ci fa o ci è? Pare un bambino che entra nel peggior bar di Caracas..."

Il commento alle intercettazioni: "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni...".

Il Corriere della Sera ieri ha riportato nuove intercettazioni dei dirigenti della Juventus riguardanti l'inchiesta Prisma. Nello specifico si parla soprattutto degli stipendi, con Federico Cherubini che in un'intercettazione col manager dell'area finanza Stefano Bertola che dice: "Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni... se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo".

Oggi Il Giornale attacca lo stesso Cherubini, commentando così le nuove intercettazioni: "La domanda sorge spontanea, Cherubini ci fa o c’è davvero? Sembra un bambino dell’asilo che entra nel peggiore bar di Caracas, cioè la Juventus. È un innocente tra filibustieri, in dieci anni ha partecipato alla grande abbuffata ma si scopre che lui era vegano. Questa era la Juventus, questa la Juventus che oggi aspetta la Fiorentina, fornitrice di fior di calciatori sul profilo di alcuni (Chiesa), il candido Cherubini solleva dubbi a conferma che i nemici del club non sono i giudici ma i dipendenti. La squalifica del diesse lo toglie di mezzo ma il veleno è in circolo”.