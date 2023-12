Il Roma - Entrano i big ed arriva il paliatone: Garcia starà godendo a Nizza

Un “paliatone” di quelli duri, scrive il giornalista Salvatore Caiazza sul quotidiano Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un “paliatone” di quelli duri, scrive il giornalista Salvatore Caiazza sul quotidiano Il Roma raccontando che "paradossalmente i ciociari si sono scatenati quando in campo sono entrati i titolarissimi. Proprio così. Fino a quando Mazzarri non ha effettuato le sostituzioni c’era molto equilibrio. Anzi, se c’era una squadra che sarebbe potuta passare in vantaggio era quella azzurra. Il povero Walter, ad un certo punto, ha pensato opportuno di affidarsi ai suoi big. E non appena l’ha fatto Di Lorenzo ed Osimhen hanno fatto saltare da solo a Barranchea dentro l’area che ha beffato Gollini. Sempre Di Lorenzo, poi, ha regalato un pallone a Caso che dopo cinque minuti ha raddoppiato. Sempre il capitano ha causato un calcio di rigore.

Purtroppo è un’annata maledetta. Adesso è naturale che si ripresentano gli spettri della gestione Garcia. Il francese starà godendo in quel di Nizza per come sono andate le cose ieri sera contro il Frosinone. Di sicuro il Napoli non è guarito con i successi contro Braga e Cagliari. C’è qualcosa che non va in questo gruppo. Mazzarri sta provando ad usare tutte le cure del caso ma c’è sistematicamente una ricaduta".