Il Roma - Osimhen non convinto del rinnovo: vuole ingaggio con base 10 mln

Fonte: di Giovanni Scotto per Il Roma

Aurelio De Laurentiis ci ha messo 20 secondi per trovare l’accordo con il nuovo ds Mauro Meluso, ma per il mercato che deve ancora decollare non c’è fretta. Per ora c’è solo una certezza, ben ribadita in questi primi giorni di ritiro a Dimaro. Tutte le scelte saranno prese di concerto: ovviamente con il presidente che decide e mette veti, ma anche l’ad Andrea Chiavelli, il capo scouting Maurizio Micheli e ovviamente anche Meluso. Coinvolti anche il braccio destro di Micheli, Leonardo Mantovani e Antonio Sinicropi, figura di raccordo tra la squadra e il club. E di concerto si farà un altro summit di mercato, previsto oggi. Dovrebbe essere l’ultima riunione operativa prima di dare il via libera ad alcune importanti operazioni. In primis la ricerca del difensore e del centrocampista, che dovranno sostituire Kim e Ndombele. Eppure, il presidente De Laurentiis ci tiene a risolvere prima le questioni interne. Ovviamente tiene banco la questione Osimhen. De Laurentiis lo aspetta a braccia aperte. L’attaccante è in arrivo entro domani a Dimaro. Garcia è sembrato sereno: «Mi ha detto che vuole restare», ha spiegato l’allenatore. E infatti il nigeriano non ha mai chiesto la cessione. E soprattutto può venire in soccorso l’ex ds Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus. Se davvero riuscirà a vendere Vlahovic al Paris Saint Germain per 80 milioni il caso Osimhen si auto-concluderebbe. Il serbo arriverebbe anche con la conferma di Mbappé, ma a quel punto diventa difficile immaginare un altro colpo milionario in attacco. Tutto, quindi, sembra andare nella direzione giusta, anche se le minacce nei confronti dell'attaccante da parte dei tifosi parigini potrebbero condizionare l'operazione. Garcia, comunque, sembra sereno, ieri ha parlato a lungo con Anguissa, che evidentemente gli ha parlato a fondo di questo gruppo che era diventata una macchina perfetta, ma che ovviamente non può rinunciare al suo bomber.

Tuttavia, la permanenza ora diventa più importante del rinnovo. Per ora Osimhen non sembra convinto del rinnovo: De Laurentiis lo incontrerà anche a Dimaro, rilanciando l'offerta da 7 milioni. Ovviamente è un tema che va affrontato con l'agente dell'attaccante, Roberto Calenda, che ha invece chiesto una base di almeno 10 milioni. Non sembra essere in programma una sua visita a Dimaro, per ora. Segno che il discorso rinnovo può essere lontano, ma non è detto che lo sia la permanenza di Victor: anzi. Per ora l’importante è allontanare i pericoli, poi si vedrà.