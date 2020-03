I quotidiani criticano Zaza: "Falloso e litigioso, dovrebbe giocare con più calma..."

In tutta la serata si vede poco o nulla. A Simone Zaza fin qui sono state concesse poche occasioni e non è riuscito a sfruttarne nessuna. Contro il Napoli l'ex Juventus becca 5 in pagella da Tuttomercatoweb.com e i quotidiani sono grossomodo allineati. Per La Gazzetta dello Sport è troppo falloso e litigioso, il Corriere dello Sport ne sottolinea le proteste ed una sforbiciata svirgolata e Tuttosport scrive che "vuole strafare mentre dovrebbe giocare con più calma, così si complica solo la vita". Mezzo voto in più, invece, da Torinogranata.it.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5 La Gazzetta dello Sport: 5 Corriere dello Sport: 5 Tuttosport: 5 Torinogranata.it: 5,5