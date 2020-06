I quotidiani esaltano Lobotka: "Piace la regia, gioco di prima e lanci precisi. C'è una differenza con Demme"

Grande prova di Stanislav Lobotka contro la Spal, tutti i quotidiani hanno premiato il centrocampista slovacco che ha sostituito senza farlo rimpiangere Demme.

GAZZETTA VOTO 6.5 - "Piace la sua regia, spesso a un solo tocco e con lanci lunghi e precisi".

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 - "Il regista verticale, che ama cercare gli angolo di passaggio e non limitarsi a fare da schermo dinnanzi alla difesa. Rispetto a Demme corre più in avanti, lo ha nelle corde, e però fa sfiancare Murgia, che perde chili e chili per stargli addosso".

CORRIERE DELLA SERA 6.5

TUTTONAPOLI 7 - "Agli antipodi da Demme, ma è uno spettacolo vederlo smistare il pallone di prima a mille all'ora. Fa uscire sempre bene i compagni dal basso, premia gli esterni con lanci a ripetizione, ma in non possesso non è l'ex Lipsia e spesso è fuori posizione e deve rincorrere, come in occasione del gol di Petagna. Fisicamente però tiene botta fino alla fine gestendo bene le energie e chiude con un ottimo 98% di precisione su 99 tocchi, ovviamente più di tutti".