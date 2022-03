Repubblica - ADL apre a investitori americani e arabi: il piano per il Napoli

Una vetrina prestigiosa anche per il suo Napoli, al di là del sostanzioso gettone destinato nella ripartizione della torta alla società partenopea.

TuttoNapoli.net

Il Napoli ha imboccata una rotta più internazionale. Come confermato da La Repubblica, Aurelio De Laurentiis sta strizzando l'occhio a nuovi investitori, guardando al mercato americano e adesso anche alla frontiera di Abu Dhabi. Il presidente azzurro - si legge - è alla ricerca di ulteriori risorse economiche per garantire il futuro del club ad alti livelli.

L'idea 'Mundialito'

Gli emiri si stanno avvicinando al calcio e il patron azzurro non si è mai tirato indietro dinanzi al business, per questo sta lavorando a un 'Mundialito' durante Qatar 2022: una vetrina prestigiosa anche per il suo Napoli, al di là del sostanzioso gettone destinato nella ripartizione della torta alla società partenopea.