Repubblica: "C'era un rigore netto per il Napoli misteriosamente sfuggito ad arbitro e Var"

Il Napoli vince ma comunque recrimina perché manca un calcio di rigore che, in caso di pareggio, sarebbe stato decisivo e oggetto di discussione per l'episodio chiave eppure negato e ignorato. Lo scrive anche il quotidiano Repubblica oggi in edicola: "Il Napoli - si legge - avrebbe meritato un rigore per il mani di Luis Felipe, misteriosamente sfuggito ad arbitro e Var".