Repubblica - Due svincolati tedeschi valutati: ecco perchè il club li ha bocciati

Anche l'edizione odierna di Repubblica scrive di un club orientato a trovare soluzioni interne all'emergenza sulla corsia mancina della difesa.

TuttoNapoli.net

Nessun intervento sul mercato degli svincolati dopo l'infortunio di Olivera e quello precedente di Mario Rui. Anche l'edizione odierna di Repubblica scrive di un club orientato a trovare soluzioni interne all'emergenza sulla corsia mancina della difesa.

"Il Napoli non è convinto dell'operazione. Il club azzurro ci aveva pensato già dopo la lesione muscolare di Mario Rui, ma poi ha preferito congelare l'idea perché non ci sono profili pronti. I tedeschi Schulz e Plattenhardt avrebbero comunque bisogno di un mesetto per ritrovare la condizione" si legge sul quotidiano.