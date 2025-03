Repubblica - Il 3-5-2 puro non ha aiutato il Napoli: Lukaku lontano dalla porta fa male

Il Napoli non vince in trasferta da quasi due mesi. Antonio Conte ha pagato il febbraio nero dovuto all'emergenza e non solo, come scrive La Repubblica: "Ma non è stato d’aiuto nemmeno il passaggio al modulo 3- 5- 2, diretta conseguenza della improvvisa penuria di esterni in attacco. Lukaku infatti non dà il meglio di sé quando si allontana troppo dalla porta avversaria e contro Roma, Lazio e Como non è di conseguenza riuscito a incidere, a differenza del suo nuovo compagno di reparto Raspadori.

La coppia sarà riproposta domenica mattina e il Venezia evoca dei bei ricordi almeno per Jack, che decise con un gol nel finale la sfida d’andata al Maradona con la squadra di Di Francesco".