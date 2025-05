Tmw approva: "Osimhen sarebbe la scelta perfetta per la Juve"

vedi letture

Così scrive il portale Tuttomercatoweb sull'attaccante nigeriano del Napoli

"Osimhen sarebbe la scelta perfetta per la Juventus. Perché serve vincere qui e ora". Così scrive il portale Tuttomercatoweb sull'attaccante nigeriano del Napoli: "La Juventus farebbe un grande acquisto prendendo Victor Osimhen. Perché i bianconeri andrebbero a infilare un mostro sacro degli ultimi anni, in quella casella che è stata di Tevez, di Higuain, anche di Cristiano Ronaldo in un qualche modo. Ben sapendo di avere un attaccante diverso da quello attuale:

Vlahovic deve esser servito in una certa maniera per fare la differenza, il nigeriano può farlo sia in campo aperto che da numero nove vero e proprio. Può condurre il contropiede oltre a segnare in qualsiasi modo: di testa, in acrobazia, di rapina. Al Galatasaray sta facendo bene e in Turchia vorrebbero riconfermarlo, ma il richiamo di una big è troppo forte".