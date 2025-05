Retroscena su De Bruyne: Manna e quella visita a casa di inizio aprile

vedi letture

Per Kevin De Bruyne sarà fondamentale il parere della moglie nella prossima scelta professionale. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla trattativa: "Ma Kevin, intanto, ha fatto sapere agli amici più stretti di essere lusingato dall’interesse del Napoli. E che sta seriamente valutando l’ipotesi di un’avventura in Italia prima di andare a chiudere con un contratto faraonico in un altro continente.

A inizio aprile Manna si è imbarcato su un volo per Manchester, ha bussato alla porta di casa De Bruyne e ha passato una giornata a spiegare a Kevin perché Napoli potrebbe essere una tappa perfetta in questo momento di carriera. De Bruyne compirà 34 anni a fine giugno, non è più un ragazzino ma ha la qualità per fare ancora la differenza ovunque".