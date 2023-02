Repubblica - Le altre sono evaporate: solo il Napoli può rappresentare l'Italia in Europa

"Napoli pronto a rappresentare l'Italia in Europa". E' questo il titolo del fondo di Antonio Corbo per La Repubblica.

"Napoli pronto a rappresentare l'Italia in Europa". E' questo il titolo del fondo di Antonio Corbo per La Repubblica: "Dopo la diciottesima vittoria, il Napoli non solo può, ma deve programmare un altro scatto verso l’alto. Se agilmente domina il campionato italiano, è pronto a rappresentarlo in Europa. Batte la Champions, l’Eintracht è lì che aspetta. Niente paura, è successo qualcosa in questi ultimi mesi, il Napoli viene fuori mentre evaporano le vincitrici degli ultimi tre scudetti.