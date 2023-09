Repubblica - Non c'è nulla di personale tra Garcia e il gruppo: da Braga la conferma

Anche per questo motivo, ha aggiunto il quotidiano, De Laurentiis è deciso ad andare avanti col tecnico portoghese nonostante il gioco latiti

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, analizzando la gara del Napoli contro il Braga, scrive: "In Portogallo si è visto tra l’altro che non c’è nulla di personale tra i giocatori e il nuovo tecnico, meno che mai la crisi di rigetto uscita dal ventaglio delle ipotesi". Anche per questo motivo, ha aggiunto il quotidiano, De Laurentiis è deciso ad andare avanti col tecnico portoghese nonostante il gioco latiti.