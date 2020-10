Repubblica - Non è da escludere colpo last minute in mediana: due gli obiettivi

Il Napoli non esclude l’acquisto di un centrocampista last Minute. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica, che individua due possibili obiettivi per completare la mediana di Rino Gattuso.

“Soumarè del Lille piace molto, ma è difficile ipotizzare una spesa da 30 milioni senza la cessione di Koulibaly. Si cerca un colpo in prestito e per questo c’è stato un sondaggio per Bakayoko” scrive il quotidiano.