Repubblica - Out Rrahmani: corsa a due per sostituirlo

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre dubbi per Luciano Spalletti in vista della sfida all'Ajax. Questa la situazione in vista della sfida agli olandesi secondo Repubblica: "Spalletti si è poi soffermato sulle notizie in arrivo dall’infermeria. 'Le rotazioni in questa fase sono necessarie. Torna un calciatore top come Osimhen e per noi è molto importante. Si è invece fermato Rrahmani. Ci dispiace per lui, ma non avremo problemi a schierare una formazione competitiva'. Il difensore kosovaro sarà sostituito da uno tra Ostigard e Juan Jesus.

Con l’Ajax dovrebbe toccare al norvegese, mentre è certo il rientro di Zielinski, tre i ballottaggi: Politano-Lozano, Kvaratskhelia-Elmas e Raspadori-Simeone".