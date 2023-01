Repubblica - Record spettatori e incasso con la Juve: si sfioreranno i 60mila

Il big match di campionato di domani sera tra Napoli e Juventus farà registrare il tutto esaurito

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il big match di campionato di domani sera tra Napoli e Juventus farà registrare il tutto esaurito: sugli spalti del Maradona, come riportato da "La Repubblica", saranno attesi infatti 60 mila spettatori, pronti a gustarsi una gara di grande importanza per i sogni scudetto di entrambe le squadre. Per il Napoli, tra l'altro, si tratterà del record stagionale di spettatori, oltre che del record di incassi, ammontanti a poco più di 4 milioni di euro.