Repubblica sentenzia: "Incredibile disfatta: certamente la peggiore in 112 anni di storia azzurra"

© foto di www.imagephotoagency.it

Enrico Currò, inviato sulla Nazionale per la Repubblica, parla sulle colonne del quotidiano della disfatta azzurra di ieri contro la Macedonia: "Questa incredibile disfatta della Nazionale le supera tutte quante: è certamente la peggiore, in 112 anni di storia azzurra. I campioni d'Europa, forse illusi di essere diventati imbattibili, sono riusciti nella formidabile impresa al contrario di non andare al Mondiale per la seconda volta di seguito, cadendo addirittura nella semifinale dei play-off, in casa e per mano di una squadra piccola piccola come la Macedonia del nord".