Repubblica su Osimhen: "Il Napoli spera abbia fatto terapie in Nigeria. Rischio tempi più lunghi"

Osimhen è in Nigeria da una settimana. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è in Nigeria da una settimana. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola scrive: "E' auspicabile che il capocannoniere dello scorso campionato abbia almeno continuato le terapie al muscolo della gamba lesionato. Lo staff sanitario lo aspetta con ansia per verificarne le condizioni e stilare con il giocatore la nuova tabella per il recupero, che rischia giocoforza di richiedere dei tempi più lunghi".