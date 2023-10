Tuttosport - ADL chiede un risarcimento per l'ennesimo ko di Osimhen in nazionale

Victor Osimhen si è fatto di nuovo male in nazionale, stavolta in un'amichevole tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita

Victor Osimhen si è fatto di nuovo male in nazionale, stavolta in un'amichevole tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita. Ragion per cui il presidente Aurelio De Laurentiis è andato su tutte le furie e, come riporta Tuttosport, chiede un risarcimento. L'ha fatto intendere anche nella conferenza stampa di ieri.