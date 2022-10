Tuttosport - Ajax (mal)trattato come una formazione di boscaioli del Trentino nel precampionato

Il Napoli strapazza un'altra volta l'Ajax, dopo l'andata anche al ritorno, e l'edizione odierna di Tuttosport commenta così.

Il Napoli strapazza un'altra volta l'Ajax, dopo l'andata anche al ritorno, e l'edizione odierna di Tuttosport commenta così: "Clamorosa umiliazione rifilata all’Ajax: olandesi (mal)trattati come una formazione di boscaioli del Trentino nelle amichevoli di precampionato. Dieci gol rifilati nel giro di una settimana appena, quattro dei quali ieri al termine di una notte piena di stelle, in cielo ed in campo. Un altro grande spettacolo da applausi a scena aperta grazie al 4-2 con il quale i partenopei hanno chiuso il discorso qualificazione e condannato i lancieri ad accontentarsi al massimo dell’Europa League".