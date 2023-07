Tuttosport - Dalle Alpi agli Appennini, così ADL vuol chiudere il discorso Osimhen

Da Dimaro a Castel di Sangro, da un ritiro all’altro per chiudere la questione del rinnovo di Victor Osimhen.

Da Dimaro a Castel di Sangro, da un ritiro all’altro per chiudere la questione del rinnovo di Victor Osimhen. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Sulle Alpi il presidente Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda avevano posto le basi per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen. Sugli Appennini si dovrebbe arrivare all’ufficializzazione.

Ieri l’agente del centravanti è arrivato nella località abruzzese per riprendere il filo del discorso, si respira ottimismo dopo gli incontri precedenti. L’idea è quella di prolungare fino al 2027 l’accordo in scadenza 2025, con ritocco non solo dell’ingaggio ma anche della clausola rescissoria. Si metterà così la parola fine alle indiscrezioni su un giocatore di cui molto si è parlato in questa sessione di mercato, ma comunque molto legato alla realtà in cui ha contribuito a conquistare il terzo scudetto".