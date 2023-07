Tuttosport - Entourage Osimhen vuol constatare rafforzamento squadra che perde pezzi

Si parla di Victor Osimhen su Tuttosport oggi in edicola e della questione del rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Nel momento in cui davvero non dovessero arrivare offerte faraoniche, e dunque in caso di permanenza, sarebbe imprescindibile un nuovo contratto a cifre ben più alte". Si parla di Victor Osimhen su Tuttosport oggi in edicola e della questione del rinnovo: "E non a caso di questo s’è parlato ieri, nell’incontro di cui sopra. Così come di clausole di svincolo unilaterale da apporre sul contratto. Come dire: caro Victor io agevolo una tua eventuale uscita tra una stagione, ma tu mi fai lo sconto sul prossimo ingaggio...

Se ne può discutere, posto che - comunque - Osimhen ed il suo entourage vorrebbero anche constatare un rafforzamento di un organico che invece finora sta perdendo i pezzi. Dopo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il tecnico Luciano Spalletti, tocca infatti a Kim Min-jae salutare il gruppo".