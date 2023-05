Tuttosport - I dieci profili di ADL: occhio alle sorprese per la panchina del Napoli

A parlare della corsa al nuovo tecnico azzurro è l'edizione odierna di Tuttosport.

Inevitabile che l’attenzione maggiore sia rivolta alla panchina del Napoli, in questa classica fase di scelte sul futuro professionale degli allenatori. A parlare della corsa al nuovo tecnico azzurro è l'edizione odierna di Tuttosport.

Aurelio De Laurentiis ha chiuso all’ipotesi Luis Enrique («Vuole la Premier e non possiamo competere con quel campionato») ha contemporaneamente fornito una chiave di lettura sul candidato ideale: «Dobbiamo tutelare il nostro 4-3-3». Una frase che chiude a Gian Piero Gasperini e che invece tiene aperte le porte a Sergio Conceiçao (in questo momento pare la pista più calda), Thiago Motta e soprattutto a Vincenzo Italiano. Il tecnico ella Fiorentina piace parecchio ad Adl, e non da ora, ma non vuole disturbare troppo l’ambiente viola (ottimi i rapporti con Commisso) fino alla finale di Conference. Attenzione alle sorprese, però, visto che lo stesso presidente degli azzurri ha affermato che sta esaminando ben 10 profili"