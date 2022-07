Tuttosport - Il Sassuolo si guarda intorno: c'è Pinamonti se Raspadori va al Napoli

Si trova, al momento, a metà strada fra Bergamo e Salerno il futuro di Andrea Pinamonti.

Si trova, al momento, a metà strada fra Bergamo e Salerno il futuro di Andrea Pinamonti. La proposta arrivata da Salerno, si legge oggi su Tuttosport non convince l'attaccante di proprietà dell'Inter, ma la campanella sta per suonare ed una decisione andrà presa a breve. La Salernitana ha già l'accordo con l'Inter, non con il giocatore. La prima scelta di Pinamonti è l'Atalanta, ma tra bergamaschi e Inter non c'è accordo sulla recompra: un'operazione che potrebbe subire un'accelerazione se dovesse partire Muriel.

In ogni caso, sul fronte delle piste alternative, se quella che porta al Monza sembra aver perso d'intensità, nei prossimi giorni potrebbe prendere quota quella del Sassuolo qualora arrivasse la cessione di Giacomo Raspadori al Napoli.