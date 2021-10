Tuttosport, l'editoriale di Jacobelli: "Macché fischi, Donnarumma andava incitato"

“Macché fischi, solo applausi”. Sulle pagine di Tuttosport, il direttore Xavier Jacobelli torna così sulla sconfitta arrivata ieri per l’Italia contro la Spagna. E nello specifico sui fischi riservati a Gianluigi Donnarumma: “Nazionale in dieci a causa della gomitata che un veterano del calibro di Bonucci si poteva risparmiare. […] Donnarumma insulsamente, beceramente fischiato, come altrettanto volgari erano stati i fischi all’inno spagnolo. I tifosi possono essere delusi per la scelta professionale del portiere, ma quando gioca con la maglia della Nazionale, a San Siro, altro che fischiarlo: bisogna incitarlo”.