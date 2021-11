Tuttosport - Napoli pessimista: pensa di perdere la vetta prima dello scontro diretto col Milan

E' programmato per il 19 dicembre lo scontro diretto tra Napoli e Milan. Tuttosport oggi in edicola si proietta direttamente a quella partita: "La domanda è: il Napoli e il Diavolo saranno ancora al primo posto sotto braccio quando sarà in programma quella partita? Con un pizzico di pessimismo, in casa Napoli si pensa di no e che il Milan - fruitore di un calendario apparentemente migliore - potrebbe arrivare al confronto diretto con almeno un paio di punti in più.