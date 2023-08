Tuttosport - Natan scelto da Micheli tra decine di difensori: ha impressionato per due motivi

Focus sul nuovo acquisto del Napoli da parte del quotidiano Tuttosport oggi in edicola

Focus sul nuovo acquisto del Napoli da parte del quotidiano Tuttosport oggi in edicola: "Natan é stato scelto dal capo scout Maurizio Micheli al temine di una lunga ricerca in giro per il mondo, durante la quale gli 007 azzurri hanno studiato e visionato decine di nomi. Il brasiliano, però, ha impressionato per la rapidità abbinata a un fisico da corazziere, che lo rendono roccioso in marcatura ma in grado di sganciarsi, all’occorrenza, palla al piede. Tanto che in carriera ha ricoperto pure il ruolo di terzino sinistro".