Tuttosport - Osimhen no, Fabian ni: Spalletti scioglierà i dubbi solo nel pre-gara

Fabian Ruiz e Victor Osimhen non hanno i 90' nelle gambe e per questo potrebbero partire dalla panchina stasera a Cagliari. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui soltanto nell'immediato pre-partita Luciano Spalletti prenderà la sua decisione sul tema. Lo spagnolo potrebbe giocare, vista la penuria di centrocampisti, mentre per l'ex Lille è più probabile la panchina.