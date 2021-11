Tuttosport - Osimhen vuole strappare il primo pezzo di Scudetto all'Inter

"Osimhen alla Scala, il nigeriano vuole strappare il primo pezzo di scudetto all'Inter", questo uno dei titoli di apertura di Tuttosport in edicola oggi sul big match di domani contro il Napoli. Gli occhi sono tutti puntati sull'attaccante nigeriano, uno dei più in forma della rosa di Luciano Spalletti. "Giuntoli mette in riga Lozano per lo sfogo in nazionale - prosegue il quotidiano sulle ultime di formazione -. Con Demme out c'è Ounas, oggi sarà una giornata decisiva per Manolas".