Tuttosport sicuro: "Osimhen e Haaland si contenderanno Pallone d’Oro per i prossimi 10 anni"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In caso di finale Champions tra Napoli e Manchester City, Osimhen e Haaland potrebbero ritrovarsi contro in Europa. Entrambi hanno collezionato in stagione numeri straordinari e, come scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, per entrambi sarebbe un assaggio di ciò che spetterebbe loro in futuro: si contenderanno il Pallone d’Oro per i prossimi 10 anni.