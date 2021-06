Tuttosport - Solo l'Inter in Italia può garantire a Emerson Palmieri i mln che guadagna al Chelsea

Si parla di Emerson Palmieri sull'edizione odierna di Tuttosport e della lotta a due tra Inter e Napoli per arrivare all'esterno ora al Chelsea.

"Nel nostro campionato è l’unica tra le squadre interessate che può garantirgli i milioni che guadagna al Chelsea. C’è pure il Napoli però il suo ingaggio è un macigno per i parametri del club.

L’Inter sa che i Blues - facendo valere l’opzione di rinnovo in loro possesso, chiedono non meno di 15 milioni per il cartellino. L'uscita alla RAI è il segnale di come il brasiliano non sia più disposto a vivere un’altra stagione in naftalina"