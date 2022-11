Tuttosport - Zapata non ancora al top per partire dal 1': c'è un'altra punta in vantaggio

Gian Piero Gasperini ha ancora qualche dubbio di formazione per la partita di domani in casa contro il Napoli. Uno su tutti è in attacco

Gian Piero Gasperini ha ancora qualche dubbio di formazione per la partita di domani in casa contro il Napoli. Uno su tutti è in attacco: Duvan Zapata o qualcun altro? Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante colombiano non è ancora al top della condizione, per questo l'allenatore nerazzurro dovrebbe preferirgli Hojlund, pronto a fare coppia con Lookman.