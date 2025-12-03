Il Mattiino su Lukaku: "Condizione progredisce lentamente, non sembra in condizione smagliante"

Romelu Lukaku non andrà in panchina contro il Cagliari. A scrivere delle condizioni dell'attaccante è l'edizione odierna de Il Mattino: "I medici e Conte speravano di riportarlo tra i convocati già questa sera. In effetti, il belga sta bene sotto il profilo dell’infortunio. Ma è la condizione atletica che progredisce lentamente. A vederlo in giro, peraltro, non sembra ancora nella condizione smagliante di questa estate, nei giorni in cui si è poi rotto. Deve incrementare i carichi e vedere come reagisce. Intanto non si è ancora aggregato al gruppo, lavora da solo. Insomma, l’euforia del belga, sicuro più di tutti di aver bruciato le tappe, fa i conti con il freno dello staff medico.

In attesa che arrivino le sfide ai quarti (il Napoli saprà solo il 27 gennaio chi tra Fiorentina e Como dovrà affrontare) e le grandi squadre scopriranno che la coppetta dorata ha un corpo, e pure un’anima, ora c’è un duello da non snobbare. Perché a fine anno, aprire la bacheca e trovarci la Coppa Italia non è per nulla una cosa da buttare via".