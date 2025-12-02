Altro che addio di Conte, Napoli rinato con due protagonisti a sorpresa

Altro che addio. Conte non solo è rimasto al Napoli ma ha ripreso a correre con la sua squadra. Tre vittorie dopo Bologna, dopo la sosta, e ambizioni così rinnovate in vista delle prossime partite. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"C’era una volta l’addio di Conte dietro l’angolo e il tramonto di una squadra di ex duri: il ko con il Toro, l’umiliazione di Eindhoven, lo sfogo bolognese di Conte, la famosa pausa nel periodo della sosta, la raffica di infortuni. Romanzo terminale, sembrava l’anticamera della fine: è stato un nuovo inizio. Squadra più dura di prima, rinnovata nell’anima e nel vestito tattico a dispetto dell’emergenza profonda. E nuovi volti in copertina: nato come il Napoli di De Bruyne e dei Fab Four, in un mese è diventato il Napoli di Lang e Neres".