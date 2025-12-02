Rinnovo Conte? ADL pronto a blindarlo: la sua idea

vedi letture

Antonio Conte ha firmato l'estate scorsa un triennale con il Napoli ma adesso l'accordo potrebbe essere modificato. Almeno in teoria. Ne parla Il Mattino oggi in edicola. Il presidente azzurro, De Laurentiis, prolungherebbe già adesso il contratto di Conte. Sarebbe anche pronto a blindarlo, ovviamente secondo la sua idea.

Ovviamente, però, resta l'accordo fino al 2027. Non c'è nessuna trattativa in corsa. La notizia, però, è la stima massima del patron azzurro nei confronti dell'allenatore del Napoli. Una fiducia confermata dai fatti con il tweet dopo Bologna e con un mercato sempre importante, tanti investimenti e la volontà di accontentarlo.