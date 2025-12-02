Conte inedito: si allena da solo la mattina e ha un cornetto rosso per le partite

vedi letture

Ritratto dell'uomo Antonio Conte, allenatore con riti e abitudini come raccontato dal Corriere della Sera oggi in edicola.

"Metodi di lavoro stile marines e un rigore esasperato in tutto ciò di cui si occupa. Anche un sorriso fuori posto durante una seduta di allenamento può fargli perdere la pazienza. Come il rispetto degli orari, l’applicazione.

I primi sono da soli, a lui piace così. Ha lo staff di cui si fida, ha il suo alter ego Lele Oriali, ha un mondo ristrettissimo di collaboratori che per entrare nel suo ufficio però devono bussare. Ha un cornetto rosso che va toccato durante le partite", si legge.